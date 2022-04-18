Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi

18.04.2022 17:53

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Ukrayna cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna tarafı, Rus üst düzey general Ivan Grishin'in öldürüldüğünü duyurdu.

Dünyanın merakla takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. İki ülke de savunduğu maddelerden taviz vermezken, Ukrayna tarafından çok ciddi bir iddia geldi.

"RUS GENERALİ ÖLDÜRDÜK"

Ukrayna askeri birlikleri tarafından ortaya atılan iddiaya göre Ukrayna'da savaşan Rus üst düzey general Ivan Grishin, Smolensk kentinde çıkan çatışmalar sonucunda etkisiz hale getirildi.

UÇAKSAVAR TUGAY KOMUTANLIĞI'NIN BAŞINDAYDI

General Ivan Grishin, Ukrayna'ya giren 49. Uçaksavar Tugay Komutanlığı'nın başında yer alıyordu. Diğer yandan Ukrayna tarafı, birçok Rus askeri ve generali rahatlıkla öldürdükleri için Smolensk şehrine avcılığı çağrıştıran "Safari" ismini taktı.

Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi
Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi
YORUMLAR
500
Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü Savaşın şiddetini artıracak gelişme: Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağı düşürüldü Rusya: Ukrayna'ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 18:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement