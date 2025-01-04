Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi - Son Dakika
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Dünya

Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

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Hava yolu ulaşımında son 10 günde art arda gelen haberler yolculuk yapacakları oldukça korkuttu. Son olarak Rusya'ya ait bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'a acil iniş yaptı. Üst üste yaşanan ürkütücü olayların ardından herkes ''Uçaklara ne oluyor?'' sorusunu soruyor.

04.01.2025 14:38
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En güvenli ulaşım aracı olarak gösterilen uçaklar, bu sıralar yaşanan kaza ve teknik arızalarla gündemde. Son olarak Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı açıklandı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı." denildi.

KALKIŞTAN 10 DAKİKA SONRA MOTORLARDA ARIZA TESPİT EDİLDİ

Uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği aktarılan açıklamada, "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uzman ekiplerin arızanın nedenin tespiti ve gerekli onarım için işlemlere başladığı kaydedildi.

UÇAKLARA NE OLUYOR?

Son 10 günde yaşanan uçak kazaları ve yaşanan teknik arızalar, "Uçaklara ne oluyor?" sorusunu sorduruyor. Yetkililer teknik açıklamaları yapsa da, son dönemde uçak yolculuğu yapacak olanlarda tedirginlik oluşmuş durumda.

SON 10 GÜNDE YAŞANAN UÇAK KAZALARI:

Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

Azerbaycan Havayolları Kazası (25 Aralık 2024)

Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait bir Embraer E190, Bakü'den Grozni'ye yapılan uçuş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada, uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu. Kazanın gerçekleştiği saatlerde, Ukrayna tarafından Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye İHA saldırısı yapıldığı ve bu sebeple Rus hava savunma sistemi Pantsir'in aktive olduğu ve AZAL'a ait uçağı hedef alarak düşürdüğü bildirildi.

Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

Air Canada acil iniş olayı (28 Aralık 2024)

Air Canada'nın St. John's'tan Halifax'a giden uçuşunda iniş sırasında tekerlek arızası meydana geldi. Kazada yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

KLM'in Norveç'e acil inişi (29 Aralık 2024)

KLM Royal Dutch Airlines'a ait bir Boeing 737-800, hidrolik arızası nedeniyle Oslo Torp Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak pistten çıkarak çim alana kaydı. 176 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı kazadan yara almadan kurtuldu. Havalimanı geçici olarak kapatıldı ve KLM, arızayı araştırmak üzere teknik bir ekip gönderdi.

Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

Güney Kore uçağı iniş yaparken düştü (29 Aralık 2024)

Jeju Air'e ait bir Boeing 737-800, Muan Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmaya çalışırken düştü. 181 yolcu bulunan uçakta 179 kişi hayatını. İlk raporlar, kuş çarpmasının motor arızasına ve hidrolik sorunlara yol açtığını, bu nedenle iniş takımlarının düzgün bir şekilde açılmadığını öne sürüyor. Güney Koreli yetkililer, GE Aerospace ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) yardımıyla bakım kayıtlarını, motor performansını ve kazanın şiddetini artırmış olabilecek bir beton duvarın varlığını inceliyor.

Rus yolcu uçağı Mısır\'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi

Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Mısır, Rusya, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus yolcu uçağı Mısır'a acil iniş yaptı, akıllara tek bir soru geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    çok acil hızlı tren ağının özellikle Türkiye ve komşu ülkelerle genişlemesi lazım 2 saatte değilde 4 saatte sağ salim gidelim 4 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Almanya'daki sağlam her ilçeye mahalleye giden tren sistemi lazım adamlar yapmış bizimkiler uyuyor 2 1 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    çünkü uçaklar miadını doldurdu 2 0 Yanıtla
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