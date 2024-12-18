Suriye'de Beşar Esad rejimi, muhalif silahlı grupların başarılı operasyonları sonucu sadece 12 günde devrildi. Başkent Şam'dan kaçan devrik lider Esad'a en büyük destekçilerinden olan Rusya'ya sığınma hakkı tanıdı.
Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın Türkiye'deki kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad, ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi.
Haberde, verdiği koordinatlara karşılık olarak Esad'ın kaçışı esnasında İsrail'den hedef alınmayacağına ilişkin garanti aldığı belirtildi.
Öte yandan Esad'ın, Moskova'ya kaçışının hemen sonrasında Tel Aviv tarafından Suriye'deki askeri hedeflerin hedef alınması da dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi - Son Dakika
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