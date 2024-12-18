Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi - Son Dakika
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Dünya

Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdiği öne sürüldü.

18.12.2024 22:23  Güncelleme: 22:42
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Suriye'de Beşar Esad rejimi, muhalif silahlı grupların başarılı operasyonları sonucu sadece 12 günde devrildi. Başkent Şam'dan kaçan devrik lider Esad'a en büyük destekçilerinden olan Rusya'ya sığınma hakkı tanıdı.

TÜRK KAYNAKLARA DAYANDIRDILAR

Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın Türkiye'deki kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad, ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi.

KENDİSİ İÇİN İSRAİL İLE PAZARLIK YAPTI

Haberde, verdiği koordinatlara karşılık olarak Esad'ın kaçışı esnasında İsrail'den hedef alınmayacağına ilişkin garanti aldığı belirtildi.

İSRAİL, ESAD KAÇTIKTAN SONRA SURİYE'NİN ASKERİ HEDEFLERİNİ VURDU

Öte yandan Esad'ın, Moskova'ya kaçışının hemen sonrasında Tel Aviv tarafından Suriye'deki askeri hedeflerin hedef alınması da dikkat çekti.

Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail\'e verdi

Diplomasi, Politika, Moskova, Türkiye, Suriye, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Mutlu:
    Buna sadece ahmaklar inanır. 16 21 Yanıtla
    MERDEM:
    zeki adam seni 3 0
  • mehmet kaynar:
    MÜTHİŞ BİR PİSLİKMİŞ. ?? 21 7 Yanıtla
  • Yakup kara:
    Filistine en çok yardım eden eski Suriye.hamasi şam da ofis açan koruyan eski suriye bu nasıl yalan Bi haber 10 10 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu habere sadece gerizekalılar inanır . 7 11 Yanıtla
    MERDEM:
    Sen baya zekisin anladım 1 0
  • Ahmet İPTAŞ:
    RUSYA VE AMERİKA HİÇBİR ZAMAN DÜŞMAN OLMAZ SADECE DANIŞIKLI DÖVÜŞ OYUNLARI OYNARLAR. 3 5 Yanıtla
  • MERDEM:
    Amma esedci var bizde, bu habere inanmayacakmisiz, kendileri çok zeki belli. Milleti salak zannediyorlar 5 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    uydur uydur soyleee 2 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İsrail zaten biliyor 3 0 Yanıtla
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