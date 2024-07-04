Rusya, 1917\'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor

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Rusya, 1917 yılından bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor. Başta başkent olmak üzere ülke genelinde bir çok hava sıcaklığı bir çok şehirde 35 dereceyi geçti.

FOBOS hava durumu merkezine göre, kış aylarında sıcaklıkların -40 derece Santigrat'a kadar düştüğü Moskova'da, 3 Temmuz'da sıcaklık 32.7 derece Santigrat'a yükseldi ve 1917'deki aynı gün rekorunu yarım dereceyle kırdı. Sıcak hava dalgası, Rusya'nın Pasifik kıyısından Sibirya'nın vahşi bölgelerine ve Rusya'nın Avrupa kesimlerine kadar hissedildi.

Sıcak hava, klima ve vantilatör talebinde büyük bir artışa neden olurken, Moskova sakinleri rekor miktarda dondurma tüketti ve soğuk içecekler içti. Metroda ve birçok trende yolculara su dağıtıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, nüfusu 20 milyonun üzerinde olan Moskova metropol bölgesinin sakinlerine önlem almalarını ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Sobyanin, "Gün boyunca hava sıcaklığı iklim normunun üzerinde olacak ve tekrar 30 derecenin üzerine çıkacak," dedi.

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu olasılığının tahmin edildiğini belirtti.