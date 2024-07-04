Rusya, 1917'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya, 1917'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor

Rusya, 1917\'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor

Rusya, 1917 yılından bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları birçok şehirde 35 dereceyi geçti. Moskova'da 3 Temmuz'da sıcaklık 32.7 dereceye yükselerek, 1917'deki aynı gün rekorunu yarım dereceyle kırdı. Sıcak hava dalgası, Rusya'nın Pasifik kıyısından Sibirya'nın vahşi bölgelerine ve Avrupa kesimlerine kadar hissedildi. Bu durum, klima ve vantilatör talebinde artışa ve rekor miktarda dondurma tüketimine neden oldu.

04.07.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, 1917 yılından bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor. Başta başkent olmak üzere ülke genelinde bir çok hava sıcaklığı bir çok şehirde 35 dereceyi geçti.

FOBOS hava durumu merkezine göre, kış aylarında sıcaklıkların -40 derece Santigrat'a kadar düştüğü Moskova'da, 3 Temmuz'da sıcaklık 32.7 derece Santigrat'a yükseldi ve 1917'deki aynı gün rekorunu yarım dereceyle kırdı. Sıcak hava dalgası, Rusya'nın Pasifik kıyısından Sibirya'nın vahşi bölgelerine ve Rusya'nın Avrupa kesimlerine kadar hissedildi.

Sıcak hava, klima ve vantilatör talebinde büyük bir artışa neden olurken, Moskova sakinleri rekor miktarda dondurma tüketti ve soğuk içecekler içti. Metroda ve birçok trende yolculara su dağıtıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, nüfusu 20 milyonun üzerinde olan Moskova metropol bölgesinin sakinlerine önlem almalarını ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Sobyanin, "Gün boyunca hava sıcaklığı iklim normunun üzerinde olacak ve tekrar 30 derecenin üzerine çıkacak," dedi.

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu olasılığının tahmin edildiğini belirtti.

Sibirya, Moskova, Rusya, Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, 1917'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, 1917'den bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement