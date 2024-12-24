Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu - Son Dakika
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Dünya

Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu

Rusya: ABD Mısır\'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu

Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

24.12.2024 22:25
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Rusya Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birliklerinin Üst Düzey Yetkilisi General Aleksey Rtishchev, ABD'nin Ukrayna ve Güneydoğu Asya'dan sonra şimdi de Afrika'da biyokimyasal çalışmalar yürüttüğüne dair iddialarda bulundu.

"AFRİKA'YI İLAÇ DENEYLERİ İÇİN BİR MERKEZ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Aleksey Rtishchev "Rusya, ABD'nin Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki askeri ve biyolojik çalışmalarına dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmıştık. Şimdi ise Afrika giderek bir merkez hâline gelmeye başladı. ABD Yönetimi Afrika'yı doğal ve enfeksiyon yapıcı virüslerin merkezi olarak görüyor. Afrika biyolojik savaş için kullanılıyor. Kenya'da ABD Savunma Bakanlığına bağlı 10 uzman çalışmalar yürütüyor. Afrika'yı ilaç deneyleri için de bir merkez olarak değerlendiriyorlar." dedi.

"ABD'NİN HEDEFİ MISIR"

Aleksey ayrıca "ABD, Mısır rejiminin onayıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de sarıhumma ve maymun çiçeği dahil tehlikeli bulaşıcı hastalıklara neden olan tehlikeli bir rezervuar kurdu" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    ateşle oynuyor Amerika 2 0 Yanıtla
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