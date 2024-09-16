Rusya\'da 13 yaşındaki öğrenci arkadaşlarına tüfek ve bıçakla saldırdı: 4 yaralı

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Rusya'nın Chelyabinsk şehrinde bu sabah korkunç bir olay yaşandı. 13 yaşındaki bir erkek öğrenci, sınıf arkadaşlarına çekiç, bıçak ve havalı tabanca ile saldırdı. Saldırgan, bir kız öğrencinin boğazını kesti ve en az dört kişiyi yaraladı.

Roman G. adlı şüpheli, okula girerek rastgele arkadaşlarına saldırmaya başladı. Bir kız öğrenci, boğazı kesildiği ve başına çekiçle vurulduğu için ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı. Bir başka kız öğrenci de acil ameliyata alınırken, birkaç öğrenci daha yaralandı.

Saldırıdan saatler önce sosyal medyada bir yazı paylaşan şüpheli, "Putin halkı köleleştirdi" ve diktatörü "Nazizm"le suçladı. Soruşturmacılar hala bu vahşi saldırının sebebini anlamaya çalışıyor.

Baza haber ajansı, şüphelinin "ilk dersin ortasında siyah giyinmiş halde okula geldiğini, ancak doğrudan sınıfa gitmeyip tuvalete yöneldiğini" bildirdi. "Birkaç dakika sonra çığlık atarak Biyoloji dersinin yapıldığı sınıfa koştu ve çekici sallamaya başladı. Önce kızlardan birine, sonra öğretmene vurdu. Daha sonra başka bir kız ve bir erkek öğrenciye vurdu, sınıftan çıkıp koridora koştu."

Saldırgan Roman G., sonunda Ulusal Muhafızlar tarafından 68 numaralı okulda yakalandı ve bir psikiyatriste götürüldü.

İlk başta dört kişinin yaralandığı bildirildi. 13 yaşındaki bir kız öğrencinin yapay komaya sokulması bekleniyor. Ağır yaralı Valeria E. adlı kız öğrencinin hayatını kurtarmak için ameliyata alındığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan dört kişi - öğretmen, iki kız ve bir erkek öğrenci - hastaneye kaldırıldı.

57 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Nina Shoshina, çocukları korumak için saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralandı. Öğretmen hastaneden yaptığı açıklamada, saldırganın "dersin bitmesine beş dakika kala Biyoloji sınıfına koştuğunu" söyledi. "Elinde bir silah ve çekiç vardı. Hiçbir şey söylemedi, sadece çığlık attı."

Lenta haber ajansı, öğrencinin sınıfa havalı bir tabanca getirdiğini bildirdi.