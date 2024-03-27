Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı

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2 yılı aşkın süredir Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Trafikte normal bir şekilde ilerleyen ve kırmızı ışıkta duran bir araca tank çarptı. Kaza sonrası iki taraftarın da yaşananlara tepkisiz kalması dikkat çekti.

27.03.2024 10:54  Güncelleme: 11:13
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Ukrayna ile 2 yıldan fazla süredir savaş halinde bulunan Rusya trafikte seyir halinde bulunan bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri konuşuyor.

HIZLA KARAYOLUNA DALDI

Trafikte normal bir şekilde ilerleyen ve kırmızı ışıkta duran bir otomobile, araziden karayoluna doğru hızla giren bir tank çarptı.

YAŞANANLARA ONLAR BİLE İNANAMADI

Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, kaza sonrası tankın üzerindeki askerin ve sürücünün yaşananlara tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Rusya\'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı - Son Dakika
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