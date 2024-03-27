Rusya\'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı

Çanakkale'de kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri bulma çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğiyle yürütülen çalışmalara uçak, helikopter, gemi ve botlarla destek veriliyor. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşıldı ve 2 kişi kurtarıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.