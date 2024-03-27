Ukrayna ile 2 yıldan fazla süredir savaş halinde bulunan Rusya trafikte seyir halinde bulunan bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri konuşuyor.
Trafikte normal bir şekilde ilerleyen ve kırmızı ışıkta duran bir otomobile, araziden karayoluna doğru hızla giren bir tank çarptı.
Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, kaza sonrası tankın üzerindeki askerin ve sürücünün yaşananlara tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı - Son Dakika
Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki: Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemleri artırdılar
Tayland'ın Lopburi kentinde son yıllarda artan maymun nüfusu nedeniyle maymunları toplama operasyonu başlatıldı. Covid-19 döneminde turist sayısındaki azalma ve yiyecek arayışıyla şehri istila eden maymunlar, yerel halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Maymun saldırılarına maruz kalanlara tazminat ödeneceği ve maymun nüfusunun azaltılacağı açıklandı. Operasyon kapsamında ilk olarak 50 yetişkin erkek maymun yakalandı ve ormana bırakılacak.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri bulma çalışmaları 13. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğiyle yürütülen çalışmalara uçak, helikopter, gemi ve botlarla destek veriliyor. Şu ana kadar 23 kişinin cesedine ulaşıldı ve 2 kişi kurtarıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 13'üncü günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 4 göçmen sağ kurtarılırken, 23 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar Sahil Güvenlik, AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları iş birliğinde sürdürülüyor.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya ile işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırdı. Ürdün ordusu, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlıktan etkilenenlere gıda yardımı sağlamak için uluslararası çabaları koordine ediyor. Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceğini açıkladı.
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