Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat

26.10.2022 11:15
Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat

Rusya'da asker ihtiyacının artmasıyla birlikte hapishanedekiler de orduya gönderilmeye başlandı. Orduda cinsel yolla hastalık yayılmasını önlemek isteyen komutanlar ise HIV'li askerlere kırmızı, hepatitli askerlere ise beyaz bileklik takmaya başladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sürenin uzamasıyla birlikte iki orduda da asker ihtiyacı giderek artmaya devam ediyor. Putin'in seferberlik ilanı geri teperken, Rusya hastanedeki ve hapishanedeki mahkumları orduya göndermeye başladı.

CİNSEL İLİŞKİ VAKALARI ARTTI

Fakat orduda son dönemde gizli cinsel ilişki vakalarının artmasının ardından komutanlardan ilginç bir yöntem geldi. Vladimir Putin'in "özel ordusu" olarak tanımlananWagner Group'a katılan askerlerden HIV'li olanlara kırmızı, hepatitli olanlar da beyaz bileklik takılmaya başlandı.

ASKERLERE DE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yeni yöntemin hayata geçirilmesinin ardından askerlere de konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Komutanlar, bilekliği olan kişilerle kan yoluyla temasa geçilmemesi ve ellerine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Slovenya'dan Rusya'nın 'Ukrayna kirli bomba üretiyor' paylaşımına yalanlama Slovenya'dan Rusya'nın 'Ukrayna kirli bomba üretiyor' paylaşımına yalanlama Ukrayna ordusu: Rusya 40'tan fazla yerleşim yerine saldırı düzenledi Ukrayna ordusu: Rusya 40'tan fazla yerleşim yerine saldırı düzenledi

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Beni Millet İttifakı'na alsınlar
12:19 Mahkeme, TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasını durdurdu
12:03 Şaşırtan anket sonucu! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kazanabilir mi?
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:47 İngiltere'nin Hint asıllı yeni başbakanı Sunak olduğu öne sürülen kişinin yarı çıplak dans ettiği video yeniden gündem oldu
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement