Cinsel ilişki vakaları arttı, Putin'in ordusu harekete geçti: Bu bilekliği olanlara dikkat

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sürenin uzamasıyla birlikte iki orduda da asker ihtiyacı giderek artmaya devam ediyor. Putin'in seferberlik ilanı geri teperken, Rusya hastanedeki ve hapishanedeki mahkumları orduya göndermeye başladı.

CİNSEL İLİŞKİ VAKALARI ARTTI

Fakat orduda son dönemde gizli cinsel ilişki vakalarının artmasının ardından komutanlardan ilginç bir yöntem geldi. Vladimir Putin'in "özel ordusu" olarak tanımlananWagner Group'a katılan askerlerden HIV'li olanlara kırmızı, hepatitli olanlar da beyaz bileklik takılmaya başlandı.

ASKERLERE DE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yeni yöntemin hayata geçirilmesinin ardından askerlere de konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Komutanlar, bilekliği olan kişilerle kan yoluyla temasa geçilmemesi ve ellerine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.