Rusya\'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü

Dünya

Rusya'da bir damat, kayınvalidesini beşinci katta bulunan balkonundan atarak ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı. Grainy footage, 84 yaşındaki kadının Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde bir apartmanın balkonundan 15 metre yükseklikten düşürüldüğü korkunç anı gösteriyor. Kadın, olay yerinde çoklu yaralar sonucu hayatını kaybetti. Kadının kimliği açıklanmadı.

YAŞLI KADINLA İLGİLENMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

54 yaşındaki damadı, cinayet şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli,yaşlı kadının bakımından kurtulmasını istediği için kadının bakımını devam ettirmek istemediğini belirttiği için kurbanı balkondan attığını iddia etti.

Şüpheli, ileri soruşturma için iki ay süreyle tutuklu olarak kalacak. Suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alabilir.

Bu olay, bir kadının 'bir bebeğin kariyerini mahvedeceğinden endişe ettiği' için yeni doğmuş kızını pencereden atıp yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasından sadece günler sonra geldi.