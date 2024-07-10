Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü

Rusya\'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü

Rusya'nın Primorsky bölgesinde yaşanan trajik olayda, bir damat kayınvalidesini beşinci kattan aşağı attı. 84 yaşındaki kadın, 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. 54 yaşındaki damadın, yaşlı kadının bakımından kurtulmak istediği için bu eylemi gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayın ardından damat, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Eğer suçlu bulunursa, 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

10.07.2024 14:09
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Rusya'da bir damat, kayınvalidesini beşinci katta bulunan balkonundan atarak ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı. Grainy footage, 84 yaşındaki kadının Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde bir apartmanın balkonundan 15 metre yükseklikten düşürüldüğü korkunç anı gösteriyor. Kadın, olay yerinde çoklu yaralar sonucu hayatını kaybetti. Kadının kimliği açıklanmadı.

YAŞLI KADINLA İLGİLENMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

54 yaşındaki damadı, cinayet şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli,yaşlı kadının bakımından kurtulmasını istediği için kadının bakımını devam ettirmek istemediğini belirttiği için kurbanı balkondan attığını iddia etti.

Şüpheli, ileri soruşturma için iki ay süreyle tutuklu olarak kalacak. Suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alabilir.

Bu olay, bir kadının 'bir bebeğin kariyerini mahvedeceğinden endişe ettiği' için yeni doğmuş kızını pencereden atıp yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasından sadece günler sonra geldi.

Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü
Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü

Rusya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da bir damat, bakmak istemediği kaynanasını 5. kattan atarak öldürdü - Son Dakika
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