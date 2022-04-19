Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım - Son Dakika
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Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım

19.04.2022 18:20
Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım

Rusya'da büyük partiler ve Duma milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan önerge dikkat çekti. Önergede "Sovyetler Birliği varisliği prensipini temin etmek için" üç renkli Rus bayrağı yerine artık SSBC bayrağı kullanılması talep edildi.

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'nın saldırı gerekçelerinden biri de doğu bölgesinde yükseldiği iddia edilen neo-nazizim akımı oldu. Ancak Rusya'nın bu durumu bahane ettiği ve asıl amacının sınırlarını genişletmek olduğu öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN ADIM

Savaş devam ederken Rus Meclisi'nde dikkat çeken bir adım atıldı. Rusya'da büyük partiler ve Duma milletvekilleri, "Sovyetler Birliği varisliği prensibini temin etmek için" üç renkli (????) Rus bayrağı yerine artık SSBC bayrağı kullanılmasını önerdi.

HAK İDDİASI

Bu durum Rusya'nın bütün Post Sovyet ülkelerinde hak iddia etmesi anlamına geliyor.Eski Sovyetler Birliği çatısı altında Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, Doğu Orta Avrupa ülkeleri Belarus, Moldova, Ukrayna, Güney Kafkasya ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan Türkmenistan yer alıyordu.

Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da dikkat çeken SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım - Son Dakika


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