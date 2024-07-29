Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı - Son Dakika
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Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı

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Rusya'da 800 kişiyi taşıyan yolcu treni demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı. 8 vagonun raydan çıkması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi de yaralandı.

29.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:11
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Rus medyası, 800 kişiyi taşıyan bir yolcu treninin bir kamyonla çarpışması sonucu 8 vagonun raydan çıkması sonucu en az 2 kişinin öldüğünü, 100'e yakın kişinin de yaralandığını bildirdi. Çarpışma sonucu vagonların demir yolu kenarında birbirine geçtiği korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Acil Durumlar Bakanlığı, Tataristan'ın Kazan kentinden Karadeniz kıyısındaki Adler kentine doğru seyreden trenin, Moskova'nın yaklaşık 1.200 kilometre (750 mil) güneyindeki Kotelnikovo istasyonu yakınlarında Volgograd bölgesinin güneyinde raydan çıktığını bildirdi.

Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Bakanlık, sağlık görevlilerinin olay yerine intikal ettiğini duyururken operasyona 324 acil durum çalışanının katıldığı ve acil durum helikopterlerinin havalandığı aktarıldı.

Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı

TRENİN ALTINDA SIKIŞAN YOLCULAR VAR

Yolcular vagonların içinde sıkışırken, kaçmayı başaranlar ise ekiplerin kendilerine yardımcı olmalarını bekledi. Bazı yolcuların trenin altında sıkıştığı görüldü. Yetkililer korkunç kazada ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti.

Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı
Rusya\'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı

Rusya, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da facia! 800 yolcuyu taşıyan tren demiryolu kavşağında kamyonetle çarpıştı - Son Dakika
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