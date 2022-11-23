Rusya'da gerçekleştiği ortaya çıkan bir operasyonda, genç bir kadının midesinden yılan çıkarılmıştı. Herkes yılanın kadının midesine nasıl girdiğini merak ederken, olayın ayrıntısı belli oldu. Buna göre yılanın, kadının bahçede uyuduğu sırada ağzından girdiği ve içeride büyüdüğü belirtildi.
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23.11.2022 17:02:39. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadının midesinden çıkarılan yılan, meğerse içeri böyle girmiş - Son Dakika