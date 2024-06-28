Moskova'da Rus trafik polislerinin gerçekleştirdiği gösteri kazayla sonuçlandı. Bir polis arabanın altında kalırken kazayı ise yaralı olarak atlattığı öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren federal emniyet teşkilatı mensuplarının yaptığı gösteri az kalsın faciaya neden oluyordu.Bir dizi gösteride bulunan emniyet mensupları son olarak ise arabayla bir şov yapmak istedi. Yere yatan kişilerin üzerinden iki teker üzerinde yan yatarak ilerleyen otomobiller geçmeye başladı.
Ancak bu tehlikeli gösteri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yere yatmış olan kişilerden birinin üzerine devrildi. Aracın arka tekeri büyük bir şiddetle polis memurunun kafasına denk geldi. Memur, aracın altında sıkışarak metrelerce sürüklendi.
Kafasında kask olması polis memurunun hayatını kurtarırken facianın önüne geçildi. Yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Korkunç kazadan ise geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › Dünya › Gösteri pahalıya patladı! Polis memurunun kafasına otomobil devrildi - Son Dakika
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