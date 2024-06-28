Gösteri pahalıya patladı! Polis memurunun kafasına otomobil devrildi - Son Dakika
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Gösteri pahalıya patladı! Polis memurunun kafasına otomobil devrildi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bir polis gösterisi kazayla sonuçlandı. Trafik polislerinin yaptığı tehlikeli bir gösteride, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, yere yatan bir polis memurunun üzerine devrildi. Kafasında kask olan polis memuru, aracın altında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

28.06.2024 15:34
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Moskova'da Rus trafik polislerinin gerçekleştirdiği gösteri kazayla sonuçlandı. Bir polis arabanın altında kalırken kazayı ise yaralı olarak atlattığı öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı.

YERE YATAN POLİSLERİN ÜZERİNDEN ARAÇLA GEÇTİLER

Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren federal emniyet teşkilatı mensuplarının yaptığı gösteri az kalsın faciaya neden oluyordu.Bir dizi gösteride bulunan emniyet mensupları son olarak ise arabayla bir şov yapmak istedi. Yere yatan kişilerin üzerinden iki teker üzerinde yan yatarak ilerleyen otomobiller geçmeye başladı.

DEVRİLEN ARACIN TEKERİ KAFASINA DENK GELDİ

Ancak bu tehlikeli gösteri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yere yatmış olan kişilerden birinin üzerine devrildi. Aracın arka tekeri büyük bir şiddetle polis memurunun kafasına denk geldi. Memur, aracın altında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

KASK SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kafasında kask olması polis memurunun hayatını kurtarırken facianın önüne geçildi. Yaralı, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Korkunç kazadan ise geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Gösteri pahalıya patladı! Polis memurunun kafasına otomobil devrildi

Moskova, trafik, Rusya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gösteri pahalıya patladı! Polis memurunun kafasına otomobil devrildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: İzlediğiniz film de hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.:))) 5 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Hangi kameraya yansımış biz göremedik sadece foto var 1 0 Yanıtla

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