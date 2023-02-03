Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü

03.02.2023 17:13

Rusya'da kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü kan dondurdu. Görüntülerde bir kişi, sahibi olduğu deveye yumruk atıyor. O anda öfkelenen deve de kendisine yumruk atan sahibini kafasına basarak öldürüyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir çocuk kampında ismi Yury olarak açıklanan 51 yaşındadeve sahibi devesine yumruk attı. Sinirlenen deve önce kafası ile sahibini yere düşürdü eyer düşürdüğü sahibini ağzı ile tutarakkaldırıp etrafında çevirdikten sonra sahibini yere fırlattı. Yere fırlattığı adamın kafasına defalarca kafasına basarak ağır yaraladı.

Ola yerinden geçen bir araç deveyi durdu. kanlar içinde kalan ve ağır beyin travması yaşayan Yury, hastaneye kaldırıldı. Fakat kurtarılamadı.

Olaydanönce devenin her hangi anormal bir davranışının olmadığını hatta çocuklar ile oynadığı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

YORUMLAR
500
Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü Rusya Başbakanına göre, ortak enerji piyasalarının oluşturulması Avrasya entegrasyonu için önemli Rusya Başbakanına göre, ortak enerji piyasalarının oluşturulması Avrasya entegrasyonu için önemli

Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus suskunluğunu bozdu: Böylesini ilk kez gördüm
16:49 Boğaziçi Üniversitesi davasında karar çıktı! Tüm öğrencilere hapis cezası verildi
17:18 5 erkek 1 kadına çocuk parkında tecavüz etti! Mahkemenin verdiği ceza vicdanları yaraladı
15:32 Cinsel saldırıya uğrayan genç kız kendini sokağa zor attı: İç çamaşırımı dizime kadar indirip ilişkiye girmeye çalıştı
17:07 Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü
17:04 Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:58 Ekrem İmamoğlu'nun olay yaratan 'Erdoğan' göndermesine Bakan Varank'tan yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:42 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu kar yağışı için uyardı: Lütfen dikkatli olalım
16:41 Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız
16:36 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 18:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement