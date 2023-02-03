Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir çocuk kampında ismi Yury olarak açıklanan 51 yaşındadeve sahibi devesine yumruk attı. Sinirlenen deve önce kafası ile sahibini yere düşürdü eyer düşürdüğü sahibini ağzı ile tutarakkaldırıp etrafında çevirdikten sonra sahibini yere fırlattı. Yere fırlattığı adamın kafasına defalarca kafasına basarak ağır yaraladı.

Ola yerinden geçen bir araç deveyi durdu. kanlar içinde kalan ve ağır beyin travması yaşayan Yury, hastaneye kaldırıldı. Fakat kurtarılamadı.

Olaydanönce devenin her hangi anormal bir davranışının olmadığını hatta çocuklar ile oynadığı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı