Rusya'da milyarder Aminov'un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun - Son Dakika

Rusya'da milyarder Aminov'un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

Rusya\'da milyarder Aminov\'un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun
Son Güncelleme: 13.01.2021 22:08

Rus milyarder Vyacheslav Aminov'un başkent Moskova yakınlarında bulunan malikanesindeki gizli odadan 600 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde mücevher çalındı.

Rus milyarder Vyacheslav Aminov'un başkent Moskova yakınlarında bulunan malikanesindeki gizli odadan 600 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde mücevher çalındı. Aminov'un bu sırada Maldivler'de tatilde olduğu ifade edilirken; geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rus Vyacheslav Aminov'un başkent Moskova yakınlarındaki Arkhangelskoye kasabasında bulunan malikanesindeki gizli odadan 24 Aralık'ta 600 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde mücevher çalındı. Soygun sırasında Aminov'un Maldivler'de tatil yaptığı öğrenildi. Hala devam eden soruşturmada, Aminov'un hizmetçisinin de şüpheliler arasında olduğu aktarıldı.

RUSYA'NIN EN ZENGİN AİLELERİNDEN KABUL EDİLİYORVyacheslav Aminov ve kardeşi Vadim, Rusya'nın en zengin ailelerinden biri olarak kabul ediliyor. 2002 yılında 50 bin dolarlık rüşvetten bir buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Aminov'un ve kardeşinin bugün 1,1 milyar doları aşan servete sahip oldukları ifade ediliyor.SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soyguncuların bir şekilde üç metre yüksekliğindeki demir bir çitin üzerinden tırmandıkları, hizmetkarları, gardiyanları ve güvenlik kameralarını atlattıkları ifade edildi. Sonunda metal kasaya ulaştıkları ve soygunu gerçekleştirdikleri belirtildi. Soyguncuların, ele geçirdikleri para ve değerli eşyalarla birlikte görünmeden malikaneden ayrıldıkları bildirildi. Polisin soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya'da milyarder Aminov'un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da milyarder Aminov'un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun - Son Dakika
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