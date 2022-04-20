Rusya'da savaş huzursuzluğu! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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Rusya'da savaş huzursuzluğu! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü

20.04.2022 17:53
Rusya'da savaş huzursuzluğu! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini sürdürmesi ve savaşın uzaması, ülke içinde de huzursuzluk yarattı. Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının kimseye faydası olmadığını dile getirdi. Tinkov, "Sevgili Batı, lütfen Putin'e gururunu kurtarabileceği temiz bir çıkış fırsatı sağlayın ve bu katliamı durdurun" dedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden sert yaptırımlar geldi. Rus oligarklar da bu yaptırımlardan nasibini aldı. İşleri bozulan ve yatırımları sekteye uğrayan Oligarklar da tek tek Putin'e sitem etmeye başladı.

RUSYA'NIN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN BİRİ

Rusya'nın en zengin insanlarından biri olan Oleg Tinkov, üçüncü ayına girmek üzere olan Ukrayna'daki savaşla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı 'çılgınca' olarak niteledi ve Rusların yüzde 90'ının bu savaşa karşı olduğunu söyledi.

"GENERALLER ELLERİNDEKİ ORDUNUN KÖTÜ OLDUĞUNU FARK ETTİ"

Tinkov, "Akşamdan kalma şekilde uyanan generaller ellerinde kötü bir ordu olduğunu fark ettiler. Her şeyin kötü olduğu ve adam kayırmacılık, dalkavukluk ve yalakalığa batmış bir ülkede ordu nasıl iyi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Rusya'da savaş huzursuzluğu ! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
Rus oligark Oleg Tinkov

"BU SAVAŞTAN FAYDA SAĞLAYAN TEK KİŞİ BİLE YOK"

Batı ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan Tinkov, "Bu çılgınca savaştan fayda sağlayan tek bir kişi bile yok! Masum insanlar ve askerler ölüyor. Sevgili Batı, lütfen Putin'e gururunu kurtarabileceği temiz bir çıkış fırsatı sağlayın ve bu katliamı durdurun. Lütfen daha akılcı ve insancıl olun" ifadelerini kullandı.

"Rusların yüzde 90'ı bu savaşa karşı" diyen Tinkov, "Tabi ki her yere Z çizen moronlar var ama zaten herhangi bir ülkenin yüzde 10'u moronlardan oluşuyor" şeklinde konuştu.

"MÜLKLERİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kremlin yetkililerinin şokta olduğunu belirten Rus milyarder, bu kişilerin çocuklarının Akdeniz'de artık yaz tatili yapamayacaklarını düşündüklerini, iş insanlarının ise ellerinde kalan mülklerini kurtarmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın en zengin insanların biri olan Tinkov, Tinkoff Bankası'nın sahibi olarak biliniyor.

Rusya'da savaş huzursuzluğu! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
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SON DAKİKA: Rusya'da savaş huzursuzluğu! Ülkenin en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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