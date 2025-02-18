Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Ukrayna zirvesine Rusya'nın ABD'ye resti damga vurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Kimseyi kenara atmıyoruz. Bir noktada Avrupa Birliği de sürece dahil olacak" derken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

18.02.2025 17:13
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad tarihi bir zirvee ev sahipliği yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için heyetleriyle birlikte masaya oturdu. Ukrayna tarafı ise görüşmelerde yer almadı.

RİYAD'DA "UKRAYNA" ZİRVESİ

Yaklaşık 4,5 saat süren zirvenin ardından açıklamalar peş peşe geldi. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞMA

Sözcü, Rubio ve Lavrov'un ABD-Rusya ilişkilerindeki "tahrik edici unsurları ele almak üzere istişare mekanizması kurma ve karşılıklı jeopolitik çıkarlar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden doğacak tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında gelecekte işbirliği yapma konusunda anlaştığını bildirdi.

KREMLİN: TEMASLARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINA PUTİN KARAR VERECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu tüm konuların ele alındığı ciddi bir görüşmeydi. ABD ile müzakereler olumlu geçti. Putin-Trump görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenmiyor ancak görüşmenin zemini ele alındı. Ukrayna hakkında müzakerelerde bulunmak üzere karşılıklı anlaşma sağladık. ABD ile Ukrayna üzerine temasların ne zaman başlayacağına Putin karar verecek."

Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

ABD: İKİ TARAFTAN ÜST DÜZEY EKİP ATANACAK

ABD tarafı toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki tarafın da ihtilaflı noktaları ele almak için bir istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en kısa sürede sona erdirilmesi için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekiplerin atanması hususunda anlaşıldığını söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: UKRAYNA SAVAŞINDA KALICI BİR SON OLMALI

Kameralar karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rus tarafıyla 4 ilke üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Rubio iki tarafın da misyonlarının işlevselliğini yeniden tesis etmek amacıyla ekipler atayacağını söyleyerek, "Ukrayna Savaşı'nda kalıcı bir son olmalı." ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın hızlı hareket etmek için motive olduğunu belirten Rubio, bölgesel ve güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin olacağını bildirdi.

Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

"BİR NOKTADA AVRUPA BİRLİĞİ DE SÜRECE DAHİL OLACAK"

Avrupa'da devam eden bir 'sonsuz savaş' olmasının Trump için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Bugünkü görüşme uzun bir sürecin ilk ve zor bir adımıydı. Kimseyi kenara atmıyoruz. Bir noktada Avrupa Birliği de sürece dahil olacak" diye konuştu.

RUBİO'NUN "AB" ÇIKIŞINA LAVROV'DAN REST

Rubio'nun "Avrupa Birliği" sözlerine ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan itiraz geldi. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

"ABD, PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA BİZİ ANLAMAYA BAŞLADI"

Lavrov şunları söyledi: "ABD, Putin'in açıklamalarından sonra bizi anlamaya başladı. Sohbetimiz faydalı ve yararlıydı, birbirimizi dinledik. Büyük güçlerin ulusal çıkarları farklı olsa bile krizlere çözüm aranmalı. Rusya ve ABD, karşılıklı faydalı ekonomik işbirliğine engellerin kaldırılmasının gerekli olduğu konusunda anlaştı. ABD ile ilişkilerin gelişmesini engelleyen tüm sorunları çözmeliyiz. ABD ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Rusya\'dan Arabistan\'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Sergey Lavrov, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet İPTAŞ:
    RUSYA SONUNA KADAR HAKLI. BÜTÜN SAVAŞLARIN SEBEBİ AMERİKA VE İSRAİL, AVRUPA BİRLİĞİ. 46 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    ukrayna'yı çavuşa sokan ABD.. Ukrayna adına gidip Rusya ile görüşme yapan yine ABD Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde çökmek isteyen yine ABD 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    abd ve israel dünyanın bas belasıdır dünya hep bize çalışsın istiyor 12 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Fırsat Vermeyelim 11 1 Yanıtla
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