Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Ukrayna operasyonu ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı - Son Dakika
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Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Ukrayna operasyonu ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı

11.04.2022 15:03
Rusya'dan dikkat çeken çıkış: Ukrayna operasyonu ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı

Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa çevrilmiş durumda... Bölgede sivil kayıpları her geçen gün artarken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna'yı işgal girişimini "Özel operasyon" olarak nitelendiren Lavrov, "Bu operasyon ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 47. güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Avrupa'dan temin ettiği S-300 füze sisteminin yok edildiğini duyurdu. Rus ordusunun iseşimdiye kadar 19 bin 500 asker kaybettiği bildirildi.

LAVROV'DAN DİKKAT ÇEKEN ABD SÖZLERİ

Bölgedeki savaşta sivil kayıpları da hızla artarken Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir sonraki görüşmeye kadar Ukrayna'yı vurmaya devam edeceklerini belirten Lavrov, "Rusya'nın 'Ukrayna'daki özel operasyonu' ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

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