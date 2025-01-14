Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

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Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Suriye'nin doğusunu işgali altında bulunduran terör örgütü PKK/YPG'lilere, Türkiye'nin bölgede yeni bir sözde devlet kurulmasına izin vermeyeceğini açık açık söylediklerini açıkladı.

14.01.2025 19:33
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

"ORTA DOĞU'DAN AYRILMIYORUZ"

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, " Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz. Suriye'de bazı olaylar yaşandı. Bunun nedeni de 10 yıl içinde siyasi sürecin frenlenmesi. Bir şey değiştirmeme isteği vardı." diye konuştu. Lavrov, bunun doğru olmadığını ve eski Suriye yönetimine Anayasa Komitesinin yeniden çalışmalarını başlatmasını teşvik ettiklerini anlatarak, "Şam yönetimi, komitenin çalışmasını ve bazı anlaşmalara varmasını pek istemedi. İktidar paylaşımı konusunda anlaşma sağlanabilirdi. Terörist olmayan muhalif güçlerle iktidarın paylaşımın yapılmasını istemediler. Siyasi süreçte yavaşlama yaşandı. Bununla birlikte sosyal sorunlar yaşanmaya başladı ve durum kötüleşti. ABD'nin yaptırımları Suriye'nin ekonomisini boğdu." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye buna asla izin vermez

"TÜRKİYE KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEK"

Lavrov, Suriye'deki Kürtlere "Şam ile köprü kurulması" konusunda teklifte bulunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Onlar bunu istemedi. Onlar, orada Amerikalıların olacağını ve yarı devlet kuracağını söylüyordu. Onlara şunu hep anlatmaya çalıştık: Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek. Kürtlerin haklarının Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de istişare edilmesinden ve korunmasından yana yaklaşım sergiledik. Bir taraftan Şam, diğer yandan Kürtler müzakere etmek istemiyordu."

"ABD, TÜRKAKIM'I DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu anımsatan Lavrov, ABD'nin TürkAkım'ı devre dışı bırakmaya çalıştığını aktardı. Lavrov, "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor. ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji alanındaki refahının temellerini bozacak terör eylemlerine izin veriyor, Ukrayna'daki yönetimi Kuzey Akım'dan sonra TürkAkım'ı da devre dışı bırakmaya teşvik ediyor." dedi.

Rusya\'dan PKK\'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

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Son Dakika Dünya Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
    Ver gazi 0 1 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    herkesin bildiği bir bilgiyi söylemiş. gaz değil hakikat. 0 0 Yanıtla
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