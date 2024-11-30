Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor - Son Dakika
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Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor

Rusya\'dan Şam\'a yardım geldi, Suriye\'de harita değişiyor

27 Kasım'dan bu yana devam eden sıcak çatışmaların ardından Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı. AFP, Suriye ve Rus savaş uçaklarının İdlib'de yoğun hava saldırısı başlattığını son dakika haberi olarak duyurdu.

30.11.2024 06:48
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Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, Cuma günü öğleden sonra kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

HALEP ORTALARINA ULAŞTILAR

Rejim karşıtı silahları gruplar, dün akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi. Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor

ŞAM, RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Suriye rejimi Rusya'dan askeri yardım sözü almış, Rusya'nın Şam'a askeri yardımlarının 72 saat içinde ulaşacağı belirtilmişti. AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'de muhaliflerin ele geçirdiği noktalara yoğun hava saldırıları başlattı. Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

Öte yandan AA'nın haberine göre Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

HALEP VE İDLİB'DE 3 GÜNDE 108 YERLEŞİM YERİ VE NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi. Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTILAR

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Muhalifler, burada bulunan Halep polis merkezini ve belediye binasını da ele geçirdi. Hapishanelerde tutuklu bulunan mahkumlarda silahlı gruplar tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda muhaliflerin ele geçirdiği bölgelerde yer alan camilerden ezan okumaya başladığı görüldü.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım 2024'te kuzeybatı Suriye'de başlattıkları harekete "Saldırıyı Caydırmak" adını verdi. Muhalif gruplar "Suriye rejim güçlerine karşı önleyici bir saldırı" amacında olduklarını rejim ordusunun ilk kez bu denli ihlallerde bulunduğunu savunuyor.

Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Arab News'in haberine göre Çarşamba gününden bu yana çatışmalarda ölenlerin sayısı 242'ye yükseldi. Bunların çoğu her iki taraftaki savaşçılar olarak tanımlanırken ölenlerin arasında 24 sivilin de olduğu belirtiliyor.

NELER OLMUŞTU?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı. Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

Suriye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Şam'a yardım geldi, Suriye'de harita değişiyor - Son Dakika

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