Rusya\'dan Suriye\'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Dünya

Bu sefer dinleyecek mi? Erdoğan\'ın Esad\'a kritik bir çağrısı var

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken Rusya'da bölgede yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA VAR

Suriye'ye yönelik destek mesajını yineleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nun açıklamasında dikkat çeken bir Türkiye detayı da yer aldı.

ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI

Zaharova ayrıca Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki gelişmeler konusunda 'yakın temas halinde' olduğunu açıkladı. Rus Sözcü, "Üç garantör ülkenin dışişleri bakanları - Rusya, İran ve Türkiye - birbirleriyle yakın temas halindeler" dedi.