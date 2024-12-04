Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

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27 Kasım Cuma günü itibarıyla Suriye'de Beşar Esad'a rejimine karşı savaş başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gün Tel Rıfat'ı tamamen ele geçirdi. Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Rusya'daki konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Moskova'nın Suriye yönetimine olan desteğini yineleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'ın gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu duyurdu.

04.12.2024 13:04
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken Rusya'da bölgede yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA VAR

Suriye'ye yönelik destek mesajını yineleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nun açıklamasında dikkat çeken bir Türkiye detayı da yer aldı.

ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI

Zaharova ayrıca Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki gelişmeler konusunda 'yakın temas halinde' olduğunu açıkladı. Rus Sözcü, "Üç garantör ülkenin dışişleri bakanları - Rusya, İran ve Türkiye - birbirleriyle yakın temas halindeler" dedi.

Rusya\'dan Suriye\'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Eren:
    Ak partiye oy verdim mecburiyetten ama erdoğan baskıya gelemeyen adam hemen pes ediyor yine korkutur putin 4 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    Rusya sen kendi savaşına sahip çık önce,sonra nataşalar ulkemize doluşur 6 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    yeni dünya düzeni kurulsun 3 0 Yanıtla
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