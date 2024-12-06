Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

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Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirirken bu gelişme sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Sürecin başından beri Esad destek açıklaması yapan Moskova yönetimi, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

06.12.2024 15:27
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi.

HER FIRSATTA DESTEK MESAJI VERDİLER AMA...

Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi devam ederken her fırsatta Beşar Esad'a destek vereceklerini söyleyen Moskova yönetiminden ilginç bir çağrı geldi.

"SURİYE'Yİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Humus'un da düşmesiyle paniğe kapıldığı ifade edilen Rusya, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Rusya\'dan Suriye\'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Halim Yetkin:
    Sınır kapılarımız açık buyursunlar efendim.Sen çok az yaşa paşaaa.!!!! 2 3 Yanıtla
  • ihsan Toper:
    Askerlerinide çek 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Balli:
    rus vatandasi mi var suriyede vay arkadas 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Ey putin şimdimi aklın başına geldi 0 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Osmanlı dirildi .. 0 0 Yanıtla
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