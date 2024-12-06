27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi.
Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi devam ederken her fırsatta Beşar Esad'a destek vereceklerini söyleyen Moskova yönetiminden ilginç bir çağrı geldi.
Humus'un da düşmesiyle paniğe kapıldığı ifade edilen Rusya, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.
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Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı - Son Dakika
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