Rusya\'dan Suriye\'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

Dünya

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından bugün de başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi.

HER FIRSATTA DESTEK MESAJI VERDİLER AMA...

Muhaliflerin başkent Şam'a doğru ilerleyişi devam ederken her fırsatta Beşar Esad'a destek vereceklerini söyleyen Moskova yönetiminden ilginç bir çağrı geldi.

"SURİYE'Yİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Humus'un da düşmesiyle paniğe kapıldığı ifade edilen Rusya, Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...