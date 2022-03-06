Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına açık tehdit! Havaalanı hamlesini savaş ilanı sayacaklar - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına açık tehdit! Havaalanı hamlesini savaş ilanı sayacaklar

06.03.2022 19:56
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına açık tehdit! Havaalanı hamlesini savaş ilanı sayacaklar

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova'dan Ukrayna'nın komşularına tehdit geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırmasından sonra bölgede gerilim hat safhaya çıkarken bu süreçte de barış görüşmeleri de devam ediyor. Pazartesi günü yapılan barış görüşmeleri öncesi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

"UKRAYNA'NIN HAVA KABİLİYETİ İMHA EDİLDİ"

Savaşın 11. gününde Moskova tarafından Ukrayna'nın komşularına açık bir tehdit geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin avcı uçakları ve hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait üç Su-27 avcı uçağını ve üç insansız hava aracını daha vurdu. Dün ve henüz devam eden bugün boyunca Ukrayna Hava Kuvvetleri 11 savaş uçağı ve 2 helikopter kaybetti. Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi" dedi.

"SAVAŞ DAHİL OLURLAR"

Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının Romanya'ya ve diğer sınır komşusu ülkelere geçtiğine dair teyitli bilgilere sahip olduklarını belirten Savunma Bakanlığı, "Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması ve bu uçakların Rusya'ya karşı kullanılması, söz konusu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olduğu şeklinde yorumlanabilir" ifadelerini kullandı.

UZUN MENZİLLİ SİLAHLARI KULLANDI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına açık tehdit! Havaalanı hamlesini savaş ilanı sayacaklar - Son Dakika
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