Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Sivil kayıpların yanı sıra altyapı ve bazı sivil yapılar da zarar gördü. Tahrip olan yapılar arasında metro ve kafeler de bulunuyor.
Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya kenti de Rus hava saldırısına maruz kalırken 10 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle yıkılan binaların enkazı henüz kaldırılabilmiş değil. Volodimir Zelenskiy'nin açıklamasına göre, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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