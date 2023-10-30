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Putin'den Gazze açıklaması: Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz - Son Dakika

Putin'den Gazze açıklaması: Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ''Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz.'' diyerek, Orta Doğu'daki gelişmelerin, Rusya aleyhinde de kullanılmaya çalışıldığını savundu. Rus lider Putin, ''ABD'nin mevcut yönetici elitleri ve onların uyduları, küresel istikrarsızlıktan en çok yararlananlardır.'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'de sivillerin ayrım gözetilmeden öldürüldüğünü belirterek, "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz." dedi.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanında İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili düzenlenen toplantıda konuştu. Orta Doğu'daki gelişmelerin, Rusya aleyhinde de kullanılmaya çalışıldığını savunan Putin, "Bu amaçla yalanları, kışkırtmaları, karmaşık, saldırgan psikolojik ve enformasyon unsurlarını kullanıyorlar." ifadesini kullandı.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE YAŞANAN KORKUNÇ OLAYLARIN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Vladimir Putin, Orta Doğu'daki yeni krizin, İsrail'e yönelik saldırıyla başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ne yazık ki suçluları ve teröristleri cezalandırmak yerine toplu sorumluluk ilkesinin intikam almak için kullanıldığını da görüyoruz. Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bombardımandan kaçacak ve saklanacak hiçbir yerleri yok."

FİLİSTİN'DEKİ SİVİL KAYIPLARI

Filistin'de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Putin, "Kanlı çocuklara, ölü çocuklara, kadınların ve yaşlıların nasıl acı çektiğine, sağlıkçıların nasıl öldüğüne baktığınızda elbette yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözlerinize yaşlar geliyor. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok." sözlerini sarf etti.

DAĞISTAN'DAKİ HAVALİMANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Konuşmasında, Dağıstan'daki Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan olaylara ilişkin konuşan Putin, "Dün gece Mahaçkale'de yaşananlar, sosyal medya da dahil olmak üzere özellikle Ukrayna topraklarından, Batılı ajanların ellerinden çıktı." dedi. Dağıstan'da yaşayan Tatlara (Dağ Yahudileri) saldırarak, Filistin'e yardım edilemeyeceğini belirten Putin, "Filistin'e yardım etmenin tek yolu, bu trajedinin arkasında olanlarla mücadele etmektir. Biz Rusya olarak, özel askeri operasyon çerçevesinde onlarla savaşıyoruz. Hem kendimiz hem de gerçek özgürlüğü arayanlar için savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD VE UYDULARI, KÜRESEL İSTİKRARSIZLIKTAN EN ÇOK YARARLANANLARDIR"

Putin, duygusal davranışlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki halkların yaşadığı trajedilerin arkasında gerçekte kimin olduğunu, ölümcül kaosu kimin organize ettiğini, bundan kimin çıkar sağladığını anlamalıyız. ABD'nin mevcut yönetici elitleri ve onların uyduları, küresel istikrarsızlıktan en çok yararlananlardır. Kanlı rantlarını bundan elde ediyorlar."

"ABD ZAYIFLADI"

Vladimir Putin, ABD'nin bir küresel güç olarak zayıfladığını ve bu nedenle Rusya dahil diğer rakiplerinde kaos yoluyla istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Putin'den Gazze açıklaması: Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'den Gazze açıklaması: Yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz - Son Dakika
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