Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy\'nin "Yakında ölecek" dediği Putin\'in limuzininde patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı, "Putin yakında ölecek, her şey bitecek" açıklamasından sadece 2 gün sonra meydana gelmesi ise dikkatleri çekti.

29.03.2025 23:50
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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi.

Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzini havaya uçtu

PUTİN'İN LİMUZİNİ HAVAYA UÇTU

Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzini havaya uçtu

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı. Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzini havaya uçtu

PUTİN'E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİNE NÜKLEER YANIT VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Son yıllarda, Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzini havaya uçtu

ZELENSKİY "YAKINDA ÖLECEK" DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 27 Mart Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Putin'in ölmekten korktuğunu belirterek, "Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek" demişti. Olayın, Zelenskiy'nin söz konusu açıklamasından sadece 2 gün sonra meydana gelmesi ise dikkatleri çekti.

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Son Dakika Dünya Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eren Türkmen:
    Şimdi sıçtık 7 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Putin iyi bir liderdir suikaste karşı giderse oyun kuran yanlış zara atmış olur 0 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    zelenski karsı saldırı ile ölmesinde...saf galıba konusmus üstüne kaldı :) 0 0 Yanıtla
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