Otobüste telefonuyla oynayan adamı gören herkes Putin'e benzetti! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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Otobüste telefonuyla oynayan adamı gören herkes Putin'e benzetti! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu

03.04.2023 23:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzeyen bir kişinin yolcu otobüsünde çekilen görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Otobüste telefonuyla oynayan adamı görenler, Putin'i andırması nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Rusya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir yolcu otobüsünde çekilen görüntülerde bir yolcunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok benzediği görüldü.

PUTİN'E BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Adamı görenler, Putin'le benzerliği fark edip hemen kayda başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Putin'e benzeyen kişinin her şeyden habersiz telefonuyla oynadığı görüldü. O anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

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Son Dakika Dünya Otobüste telefonuyla oynayan adamı gören herkes Putin'e benzetti! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste telefonuyla oynayan adamı gören herkes Putin'e benzetti! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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