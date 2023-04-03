Rusya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir yolcu otobüsünde çekilen görüntülerde bir yolcunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok benzediği görüldü.
Adamı görenler, Putin'le benzerliği fark edip hemen kayda başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Putin'e benzeyen kişinin her şeyden habersiz telefonuyla oynadığı görüldü. O anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Son Dakika › Dünya › Otobüste telefonuyla oynayan adamı gören herkes Putin'e benzetti! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika