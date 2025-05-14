Putin İstanbul'a gelmiyor - Son Dakika
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Dünya

Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin İstanbul\'a gelmiyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki Ukrayna ile barız müzakerelerine katılmayacağını açıkladı. Rusya'nın heyetinde Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky'nin yanı sıra dışişleri ve savunma Bakan yardımcıları ile Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Igor Kostyukov yer alacak.

14.05.2025 23:08
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Dünya, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Ukrayna-Rus barış müzakerelerine odaklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirveye katılacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kararını verdi.

PUTİN, İSTANBUL'A HEYETİNİ GÖNDERİYOR

Kremlin yaptığı açıklamada Putin'in İstanbul'daki zirveye katılmayacağını belirtti. Rusya'yı İstanbul'da Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin ve GRU Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Igor Kostyukov temsil edecek.

İŞTE HEYETTE YER ALACAK İSİMLER

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı. Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.

Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

PUTİN, BİR KEZ DAHA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

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Son Dakika Dünya Putin İstanbul'a gelmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ender3316:
    gelmez çünkü o bir dünya lideri 27 12 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Bu şu demek Türkiye'ye güvenmiyorum 4 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Putin ( ben kimsenin ayağına gitmem siz geleceksiniz!!!) 17 9 Yanıtla
  • Ahmet Soylu:
    Havan yeter 3 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Zelenski artık İstanbul'da biraz arabesk dinler geri döner 1 5 Yanıtla
  • Ahmet Soylu:
    Havası yeter 2 3 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Vardır onun da bir hulutisi 2 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Ulan bari bizim gündemi değiştirmeyin kaypaklar ya 0 0 Yanıtla
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