Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı.
Basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini belirten Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.
Tüm bunlar yaşanırken Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.
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