Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı - Son Dakika
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Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı

08.06.2022 22:26
Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı

Türkiye'ye ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısı ABD'yi Suriye'deki bir takım örgütleri beslemesi konusunda suçlarken, Rus devlet kanalı RT ise YPG/PKK elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i yayınına çıkarttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı.

"ABD, SURİYE'DE BİR TAKIM ÖRGÜTLERİNİ BESLİYOR"

Basın toplantısında ABD'nin Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri beslediğini belirten Lavrov, "Türk dostlarımızın, burada oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadesini kullandı.

RUS DEVLET KANALINA TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI ÇIKARDILAR

Tüm bunlar yaşanırken Ceyhun Aşirov'un aktardığı habere göre, Rusya devlet kanalı RT'de terör örgütü YPG/ PKK'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le röportaj gerçekleştirildi.

Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
Rusya devlet kanalı, YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
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Rusya, YPG, PKK, Dünya, Son Dakika

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