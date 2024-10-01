Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının dağa ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı - Son Dakika
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Dünya

Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının dağa ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı

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Orta Doğu'daki gerilim artarken, Rusya İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekmesi için çağrı yaptı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınayan Rusya, bu hamlenin bölgedeki şiddeti daha da artıracağı konusunda uyardı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'a 'sınırlı' bir kara operasyonu başlattığı, İran destekli Hizbullah'ın da İsrail'e füze saldırıları düzenlediği bildirildi. Rusya, İsrail yetkililerini düşmanlıklara son vermeye ve Orta Doğu çatışmasını barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

01.10.2024 15:40
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Orta Doğu'daki gerilim tırmanmaya devam ederken, Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekmesi için çağrıda bulundu. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı şiddetle kınanırken, bu hamlenin bölgede şiddeti daha da artıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu sabah erken saatlerde Lübnan'a "sınırlı" bir kara operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında komando ve paraşütçü birliklerinin bölgeye giriş yaptığı bildirildi. Bu gelişmeye paralel olarak, İran destekli Hizbullah örgütü de İsrail'e füze saldırıları düzenledi. Hizbullah, İsrail'in merkezi bölgesindeki Herzliya yakınlarında bulunan bir IDF istihbarat üssünü hedef aldığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Rusya, Lübnan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail yetkililerini derhal düşmanlıklara son vermeye, askerlerini Lübnan topraklarından çekmeye ve Orta Doğu çatışmasını barışçıl yollarla çözmek için gerçek bir arayışa girmeye çağırıyor."

Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, uluslararası toplumun artan endişesini de yansıtıyor. Uzmanlar, çatışmanın genişleme potansiyeline karşı uyarıda bulunuyor ve tarafları itidalli davranmaya davet ediyor.

Rusya, İsrail\'e Lübnan\'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının dağa ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı

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Son Dakika Dünya Rusya, İsrail'e Lübnan'dan askerlerini çekme çağrısında bulundu ve kara harekatının dağa ağır sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nevzat A:
    Katar ve Sudi Arabistan dan ses çıkmıyor hayırdır. 49 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    esede yardımcı ol israil bombalıyor şami sesi çıkmıyor esedin 26 3 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    putin iyi bilir bu işleri" urkayna' ya karadan girdi çıkamıyor'.. .israili dostane uyarıyor' biz bir halt ettik sende aynı hataya düşme diye... 16 2 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    bu müslüman liderlerden ses çıkmıyor Lübnan a destek şart ve bu desteği tek Rusya yapabilir 14 0 Yanıtla
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