Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor

Rusya, Karabağ\'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
11.06.2025 01:33
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'ın statüsüyle ilgili net konuşarak, "Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin Karabağ'a yönelik tepki çeken açıklamalarına değindi.

"RUSYA, KARABAĞ'I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIYOR"

Medinskiy'nin sadece silahlı çatışma etrafındaki trajediye dair yorum yaptığını belirten Zaharova, "Var olmayan mesajları ortaya çıkarmaktan veya kelimeleri yeniden birleştirmekten" kaçınılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Medinsky, bölgenin tarihi boyutuna, sosyal ve kültürel özelliklerine ve halkın çektiği acılara değindi. Rusya, bu bölgeyi (Karabağ'ı) resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor" dedi.

Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

MEDİNSKİY, KARABAĞ İÇİN 'TARTIŞMALI BÖLGE' İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin dün Rus medyasına verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşı Karabağ'daki duruma benzettiği açıklamaları büyük tepki toplamıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de söz konusu açıklamaya tepki göstererek devletlerarası ilişkilere zarar verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Hacızade, röportajda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı ile ilgili gerçeklerin çarpıtılması ve Karabağ bölgesinin tartışmalı bir bölge olarak sunulmasının üzüntü ve şaşkınlığa yol açtığını belirtmişti.

Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Hacızade, Karabağ'ın ezelden beri Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ederek Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımakta olduğunu hatırlatmıştı. Hacızade aynı zamanda Medinskiy'e yetki alanına girmeyen konularda yanlış iddialarda bulunarak devletlerarası ilişkilere zarar vermemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor - Son Dakika

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