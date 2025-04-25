Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başlamasından bu yana en ağır saldırıyı düzenledi. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı" ifadelerini kullandı.

25.04.2025 08:50  Güncelleme: 09:20
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik büyük bir Rus füze saldırısında en az 12 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmek üzere Güney Afrika'ya gitmişti. Kiev'e yönelik bombardıman sonrası Zelenski, ziyaretini yarıda kesti, Rusya'nın saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurması gerektiğini söyledi.

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı" dedi.

Ukrayna savaş boyunca Rus hava saldırılarının hedefi oldu ancak diğer şehirlere kıyasla hava savunma sistemleri tarafından daha iyi korunan Kiev'e yönelik ölümcül saldırılara daha az rastlanıyor.

Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu

ATEŞKES UMUDU BOŞA DÜŞÜYOR

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski'ye, Moskova'nın Kırım yarımadasını işgalini barış şartı olarak kabul etmeyi reddettiği için ateş püskürmesinden saatler sonra geldi. Bombardıman, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yı ateşkese zorlama çabalarına daha fazla şüphe düşürdü.

ATEŞKES ÇAĞRISINI REDDETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin sivil hedeflere yönelik hava saldırılarını tamamen durdurma teklifine henüz yanıt vermedi ve geçen ay ABD-Ukrayna'nın tam ve koşulsuz ateşkes çağrısını reddetti.

Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Putin sözleriyle değil eylemleriyle hiçbir barış çabasına saygı duymadığını ve sadece savaşı sürdürmek istediğini gösteriyor" dedi ve Moskova'nın barış şartı olarak Ukrayna'nın daha fazla topraktan çekilmesi yönündeki "maksimalist taleplerini" eleştirdi.

"PUTİN SADECE ÖLDÜRME ARZUSU GÖSTERİYOR"

Zelenski'nin üst düzey yardımcılarından Andriy Yermak da "Putin sadece öldürme arzusu gösteriyor" diye ekledi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın "gece boyunca Ukrayna şehirlerinde terör estirdiğini" söyledi. Şmihal, "Seyir ve balistik füzeler, insansız hava araçları, hava bombaları. Dünya barışı tesis etmek için çaba sarf ederken Rusya zalimce ve alaycı bir şekilde Ukrayna şehirlerine füzeler atıyor, insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, Kiev\'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
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Son Dakika Dünya Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kzk :
    Komedyenden bu kadar olur 8 3 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    ukrayna hic kafa tutmamali bu savasin baslamasina sebep olmamaliydi..rusyaya zelenskky yanlis yaklasti brlasini aradi..avrupa abd k3ndine hayri yok.onlara guvenip askerleri yakti oldrulmesine sebep oldu 3 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    BU SAVAŞI HERGÜN YOUTUBE,DE İZLİYORUM HER İKİ TARAF SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR VE BOMBALAR HEDEF ŞAŞRMADAN ADRESE TESLİM EDİLİYOR... ADAMLARDA ÖYLE CESARET VARKİ BİR BİRLERİYLE BEŞ METRE MESAFEYLE SAVAŞIYORLAR ADAMLAR ÖLÜRKEN DAHİ ELİNDE SİGARA TÜTTÜRÜYOR...KİMİ ÖLÜRKEN GÜLÜYOR ENTERESAN... 0 0 Yanıtla
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