Rusya lideri Putin: Suriye\'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var

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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad'ı yamacına alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgede yaşananlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yenilgiye uğramadıklarını belirten Putin, "Bölgedeki muhaliflerle ilişkimiz var. Müttefiklerimize Suriye'deki üslerimizi insani amaçlarla kullanabileceklerini söyledik" ifadelerini kullandı.

"RUS GÜÇLERİ CEPHE BOYUNCA İLERLİYOR"

Konuşmasında Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında konuşan Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı. Öncelikli savaş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini belirten Rus lider, çatışmaların yoğunlaştığı Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusu üzerine, "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz" dedi. Putin, Rus güçlerinin cephe boyunca ilerlediğini de belirtti.

"OREŞNİK FÜZESİNİN DÜŞÜRÜLME ŞANSI YOK"

Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik "Oreşnik" füzesinden de bahsetti. Putin, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım" ifadelerini kullandı.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı. "Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esad'a soracağım" diye ekledi.

"TRUMP İLE 4 YILDAN FAZLA SÜREDİR GÖRÜŞMEDİK"

ABD Başkanı Donald Trump'la 4 yıldan fazla süredir konuşmadığını söyleyen Putin, ne zaman görüşeceklerini bilmediğini ancak Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Trump'la görüşme öncesinde Rusya'nın zayıf konumda olup olmayacağı sorulan Putin, "Güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi. Rus lider, tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya'ya karşı savaştığını ifade etti.

"RUSYA, SURİYE'DEN 4 BİN İRANLI SAVAŞÇIYI TAHLİYE ETTİ"

Suriye ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Rusya, Suriye'de yenilmedi. Suriye'de hedeflerimize ulaştık. Rusya, Suriye'den 4 bin İranlı savaşçıyı tahliye etti. Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerimiz var." Suriye'deki Rus askeri üslerini korumak konusunda düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani gerekçelerle kullanmalarını söyledik. Aynı şey Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" diye ekledi. Putin'in sözleri Esad'ın ülkeden kaçıp Rusya'ya sığınmasının ardından ortaya atılan "gizli antlaşma" iddialarını da kuvvetlendirdi.

GENERALİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DE KONUŞTU

Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime Rus askerî tesislerine ilişkin önerilerde bulunduğunu açıkladı. Rus general Igor Kirillov, önceki gün Ukrayna'nın düzenlediği suikast ile öldürülmüştü. Putin buna ilişkin, Kiev rejimi, "Rus vatandaşlarına karşı terör eylemi gerçekleştirmiştir" dedi.