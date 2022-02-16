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"Rusya'nın askerlerini geri çektiğini teyit edemedik" diyen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken füze çıkışı - Son Dakika

"Rusya'nın askerlerini geri çektiğini teyit edemedik" diyen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken füze çıkışı

16.02.2022 10:00

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın askerlerini sınırdan çektiği bilgisini henüz teyit edemediklerini belirterek, Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yaptırımların hazır olduğu mesajını yineledi. Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bin askeri olduğunu da belirten Biden, "ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok. ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hâlâ büyük bir olasılık" diyen Biden, 'Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık' dedi.

"PUTİN DİPLOMASİYE ŞANS VERECEĞİNİ SÖYLEDİ, AYNI FİKİRDEYİZ"

Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduklarını ilettiğini belirten Biden, "Putin diplomasiye şans vereceğini söyledi, biz de aynı fikirdeyiz" dedi.

BIDEN'DAN ÇARPICI FÜZE VURGUSU

Rusya'nın Ukrayna sınırında 150 bin askeri olduğunu belirten Biden "ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor. Oraya füze yerleştirme niyetimiz de yok. ABD ve Ukrayna Rusya'yı tehdit etmiyor" dedi.

"RUSYA'NIN İLERLEMESİ HALİNDE YAPTIRIMLARIMIZ HAZIR"

"Rusya ile çatışmak istemiyoruz" mesajı veren Biden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Rusya ilerlerse, ABD ve müttefikleri güçlü yaptırımlar uygulamaya hazırlar. Bu yaptırımlar Rusya harekete geçerse en kısa sürede uygulamaya hazır. Rusya ile doğrudan yüzleşmek niyetinde değiliz.'

Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.

"RUSYA VATANDAŞLARI DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

"Rusya halkını hedef almıyoruz. Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmıyoruz. Rusya vatandaşları bizim düşmanımız değil" diyen Biden sözlerine şöyle devam etti;

"Rusya önümüzdeki günlerde veya haftalarda Ukrayna'yı işgal ederse, Ukrayna'ya insani maliyeti çok büyük olacak. Rusya için stratejik maliyeti de çok büyük olacak. Rusya Ukrayna'ya saldırırsa, ezici bir uluslararası kınama ile karşılanacaktır. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm ve yıkımı seçtiğini unutmayacak."

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Son Dakika Dünya 'Rusya'nın askerlerini geri çektiğini teyit edemedik' diyen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken füze çıkışı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Rusya'nın askerlerini geri çektiğini teyit edemedik" diyen ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken füze çıkışı - Son Dakika
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