Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi - Son Dakika
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Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi

17.04.2022 08:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 53 gün geride kalırken, Rus birliklerin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden endişe veren haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesindeki Trostianets bölgesinin Belediye Başkanı Yuri Bova, Bilka köyünde kimyasal silah kalıntıları ve zehirli madde bulunduğunu duyurdu. Sarin gazi ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirten Bova, "Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken, Rus askerlerinin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunu endişelendirdi.

BİLKA KÖYÜNDE KİMYASAL SİLAH KALINTILARI BULUNDU

Ukrayna radyosuna konuşan ülkenin kuzeyindeki Sumi bölgesinde bulunan Trostianets'in belediye başkanı Yuri Bova, bir süre önce Rusya'nın ele geçirdiği Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

"UKRAYNA GÜVENLİK BİRİMİ KONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bova, sarin gazı ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

ZELENSKİ DE KİMYASAL İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Haberi uluslararası kamuoyuna aktaran The Guardian gazetesi bu iddianın henüz doğrulanmadığına dikkat çekerken geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi - Son Dakika
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