Rusya'nın 'en seksi' teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'nın 'en seksi' teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

Geniş Video İzle

Rusya'da demiryolu ve petrol rafinerilerine yönelik terör saldırıları planladığı gerekçesiyle yargılanan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk'un cezası belli oldu. En seksi terörist olarak nitelendirilen Shinkaruk, 21 yıl hapis cezası aldı.

27.12.2024 23:39  Güncelleme: 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da 'En seksi terörist' olarak tanınan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk'un cezası belli oldu. Ukrayna yanlısı terör saldırıları planladığı gerekçesiyle tutuklu olan Shinkaruk, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖRİSTLERE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİASI

Rus Askeri Mahkemesi'nin, Ukrayna adına çalıştığı ve Ukrayna için bir "dead drop" (değiş-tokuş) operasyonuna katıldığını ileri sürdüğü Shinkaruk'un bir süpermarket çöp kutusuna sınır ötesindeki teröristlerin kullanması için 780 sterlin bıraktığı belirtildi.

Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

Rusya merkezli RBC'de yer alan habere göre mahkemede savcılar, paranın bir gaz boru hattını ve Wagner özel ordu üssünü havaya uçurmak için kullanıldığını öne sürerken, paranın terör amacıyla kullanılacağından haberi olmadığını ifade eden Shinrauk ise, yalnızca eşinin talimatlarını yerine getirdiğini ifade etti. Eşi Evgeny Kisel'in Ukrayna askeri istihbaratına yardım ettiğinin öne sürülmesinin ardından şiddet karşıtı olduğunu belirten Shinrauk, savunmasında "Ben ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Eğer eşimin terörist faaliyetlere karıştığını bilseydim, onunla temasa geçmezdim." dedi.

Rusya'nın en seksi teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

21 YIL CEZA ALDI

Savunması mahkeme tarafından kabul edilmeyen Shinrauk, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shinkaruk'un davasında, kimliği açıklanmayan bir çifte ajanın verdiği ifadelerin önemli bir rol oynadığı belirtildi. Ayrıca Shinkaruk'un suç ortağı olduğu ve terör faaliyetleri için kullanılmak üzere 3 bin 900 sterlin çektiği ileri sürülen Alexander Kholodkov'un da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Rusya\'nın \'en seksi\' teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak

3-sayfa, Terör, Rusya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın 'en seksi' teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • YoH null:
    hangi halinden orijinal olan hali makyajsız orijinal olmayan hali makyaj yani eski hali her zaman ki hali yani disarda da olsa aynı icerde de olsa aynı yüzüne makyaj sürünce yine aynı kişi kabullenin artık şunu 10 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    köpek gibi pişman olmuştur ama nafile geri dönüşü yok bu işin öldürmediklerine dua etsin ara sıra gardiyanlarada verir artık 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELOS UN NINESINE BENZİYOR, GARDIYANLAR YASADI 6 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    zaten çürüyecek ti. 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS UN BACISINA BENZİYOR, MAHKUMLAR YAŞADI 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yandın 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sexlilik binyere kadar kurtarır ;) 3 0 Yanıtla
    Ayse null:
    bunlar gittigi yere kadr diyor KAFA BUNLARDA NASIL ÇALIŞIYOR 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın 'en seksi' teröristi hapisten çıktığında bu halinden eser kalmamış olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.