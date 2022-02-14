Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Ukrayna- Rusya krizine değinirken, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye verdikleri desteğin yanlış olduğunu itiraf etti.

"İŞGAL İKİ HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK"

Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddia eden Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE UKRAYNA KRİZİNDE İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.

"YPG'YE SİLAH VERMEMİZ YANLIŞTI"

ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi."

"İNSANLAR TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİN FARKINA VARMALI"

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir."