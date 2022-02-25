Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası - Son Dakika
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Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası

25.02.2022 11:48
Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'da, Kharkov şehrinde bulunan hükümet binasına bir Rus asker tarafından Rus bayrağı asıldığı iddia edildi. İddiaya konu olan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olayın 1 Mart 2014 tarihinde yaşandığı, videonun güncel olmadığı anlaşıldı.

Rusya'nın dün sabah Ukrayna topraklarına girmesiyle dünyanın gözü bir anda iki ülke arasında yaşanan gelişmelere çevrildi. Özellikle işgal altında olan Ukrayna'dan çok sayıda paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, Kharkov şehrinde devlet binasına Rus bayrağı çekildiği iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde merdiven dayanan binaya çıkan bir askerin Rus bayrağı astığı görülüyor.

Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası

OLAY GÜNCEL DEĞİL, GÖRÜNTÜLER 2014 YILINDAN

Bayrağın asılma anı dün çekildiği iddiasıyla paylaşılırken, internet üzerinden yapılan inceleme sonucunda görüntülerin 1 Mart 2014 tarihine ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin dış basında yapılan haberlerde de Rus yanlısı bir protestocunun, Ukrayna'nın yeni hükümetinin destekçileri ile çıkan çatışmaların ardından bölgesel hükümet binasına Rus bayrağı astığı bilgisi yer alıyor.

İşte iddiaya ilişkin paylaşımlardan bazıları;

Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası
Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın Kharkov şehrinde Rus bayrağı çekildiği iddiası
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