Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi - Son Dakika
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Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi

30.07.2022 10:22

Rusya'nın Kidero kentinde 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk ormanda yürürken kurt saldırısına uğradı. Kurdun kaçırdığı çocuklardan birinin cansız bedeni arama çalışmalarının ardından bulundu.

Kidero kentinde ormanlık alanda yürüyen 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, aniden kurt baskınına uğradı. Kurt, çocuklardan birini yaralarken, diğerini de ormana doğru kaçırdı. Yaralı çocuğun bağrışları üzerine çevredekiler acilen bölgeye geldi ve yetkililere haber verildi.

Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

İKİ ÇOCUKTAN SADECE BİRİ KURTARILABİLDİ

Ekipler bölgeye geldiğinde iş işten geçmişti. Kurt, çocuklardan birini alıp kayıplara karışırken, diğer çocuğu da ağır yaralı şekilde bıraktı. Acilen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastaneden paylaşılan fotoğraflarda da çocuğun boyun kısmından yara aldığı görüldü.

Ormanda baskın yapan kurt, yakaladığı çocuğu boğazından parçalayarak öldürdü

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diğer yandan kurt tarafından kaçırılan çocuğun cansız bedeni de ormanlık alanda bulundu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede kurdun çocuğa boyun tarafından saldırdığını tespit etti.

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