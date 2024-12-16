Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askeri öldürüldü - Son Dakika
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Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askeri öldürüldü

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Rusya'nın askeri operasyonlarda kullanılan Kuzey Koreli askerlerden en az 30'unun, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan fotoğraflarda, karda sıralanmış cesetler görülüyor.

16.12.2024 13:52
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Rusya'nın askeri operasyonlarda görevlendirdiği Kuzey Koreli askerlerden en az 30'u, Ukrayna'nın toprak kazandığı Kursk bölgesinde öldürüldü veya yaralandı.

Gelişme, Rusya sınırında yer alan Kursk Oblast'ta Cumartesi günü gerçekleşen büyük saldırıların ardından yaşandı. Telegram'daki Madiar kanalı, operasyonun 414. İnsansız Hava Sistemleri Alayı, Mahura Tugayı, 95. Hava Hücum Tugayı, 36. Deniz Piyade Tugayı, 1. Tank Tugayı ve 17. Tank Tugayı'nın ortak çalışması olduğunu vurguladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan fotoğraflarda, karda sıralanmış cesetler görülüyor.

Ukrayna askeri istihbaratı, "14 ve 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'den (DKFC) gelen askeri birlikler, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Plekhovo, Vorozhba ve Martynovka köyleri yakınlarında önemli kayıplar verdi - en az 30 asker öldürüldü ve yaralandı" açıklamasını yaptı. Batılı yetkililer, Moskova'ya yardım için en az 10.000 asker gönderdiği tahmin edilen Kuzey Kore'den "taze personel" ile birliklerin takviye edildiğini belirtti.

Rusya ve Kuzey Kore, Moskova'nın işgalinden bu yana askeri bağlarını güçlendirdi. Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın Kursk Oblast'taki Ukrayna kuvvetlerine karşı saldırılarda Kuzey Koreli askerleri kullanmaya başladığına dair kanıtlar ortaya çıktığını duyurdu.

Rusya\'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askeri öldürüldü

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askeri öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Sistemin köleleri ölüyor . Silah ticareti yapan kandan beselenen lobiler parasına para katıyor . 29 1 Yanıtla
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