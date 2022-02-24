Rusya'nın operasyonu sonrasında bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika
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Rusya'nın operasyonu sonrasında bilanço ağırlaşıyor

24.02.2022 13:08
Rusya'nın operasyonu sonrasında bilanço ağırlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi sonrasında birçok noktada patlamalar meydana geldi. Gelişmeler sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, 6 Rus uçağının imha edildiğini ve 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırılarda 40'tan fazla Ukrayna askeri ise hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Putin, "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

50 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ, 6 RUS UÇAĞI VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ülke topraklarını savunacaklarını açıklayıp sıkıyönetim ilan etti. Rus ordusunun saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Yetkililer, Ukrayna askerinin 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 6 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın operasyonu sonrasında bilanço ağırlaşıyor

40 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ, ONLARCASI YARALI

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı ayrıca 40 Ukraynalı askerin öldüğünü, onlarca askerlerinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yaralılar için kana ihtiyaç duyduklarını belirtip, "Lütfen kan bağışında bulunun" dedi.

Rusya'nın operasyonu sonrasında bilanço ağırlaşıyor

RUSYA HAVA SAHASINI SİVİL UÇUŞLARA KAPATTI

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

AB UKRAYNA'DA TAHLİYE OPERASYONLARI DÜZENLEYECEK

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.

AB'DEN PUTİN'E ÇAĞRI: SAVAŞI DURDURUN

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.


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