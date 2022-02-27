Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

27.02.2022 08:03
Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Son olarak Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgal girişiminin dördüncü gününde zafer nidalarıyla dolu konuşmasında "Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 4. güne girildi. Gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatılırken bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri geliyor.

ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırım kararlarını art arda duyururken, Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı. İşte savaş hattında anbean yaşanan gelişmeler;

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: ZAFERİMİZE İNANAN SADECE BİZ DEĞİLİZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, işgal girişiminin dördüncü gününde zafer nidalarıyla dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Reznikov, "Kiev'i 2 saat içinde ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, muzaffer bir asker, korkusuz sınır muhafızları, kendini adamış kurtarıcılar, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen tıbbi melekler görüyorum. Silaha sarılan, toprak savunma saflarına katılan ve savaşan binlerce vatandaş görüyorum. Çocuklarının ve torunlarının geleceği için. Sevdikleri için. Atalarının anısına. Devletleri için. Herkes seni görüyor, tüm dünya! Önümüzde hala birçok zorluk var. Ama şimdi zaferimize inanan sadece biz değiliz.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov.

Etrafa bak. Birçoğu sonunda korkularını yendi ve Kremlin'e meydan okumaya cesaret etti. Her saat daha fazla insan Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ordu olmadığını anlıyor.Ve bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan, Avrupa basitçe var olmayacak. Bu yüzden yardım zaten geliyor, ki bu üç gün önce imkansızdı. Karanlık geri çekilecek. Şafak yakındır" diye konuştu.

BM BİLANÇO AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

FRANSA'DAN RUS ASKERLER İÇİN BELARUS'A BASKI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

UKRAYNA'DA DONBAS'TA KAYBETTİĞİ KENTİ GERİ ALDI

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor

PETROL DEPOSUNA BALİSTİK FÜZE

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Vasilkiy bölgesindeki bir petrol deposu da balistik füzelerle vuruldu.

GECE SAATLERİNDE KİEV YAKINLARINDA İKİ BÜYÜK PATLAMA

CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

YORUMLAR
500
Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı

Ukrayna, Rusya, İşgal, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 08:12:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu saldırıyor, Kiev kuşatmaya direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement