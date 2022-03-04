Rusya'nın vurduğu Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidi var mı? Ukraynalı yetkililer yanıtladı - Son Dakika

Dün akşamki barış görüşmelerinden saatler sonra Rusya nükleer tesisi hedef aldı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, Rus bombalarının hedefi oldu. Dünya nükleer alarm verirken, 'radyasyon tehdidi var mı?' sorusuna yanıt geldi.

RADYASYON TEHDİDİ VAR MI?

Ukraynalı yetkililer Cuma sabahı, tesisin güvenlik altına alındığını ve 'nükleer güvenliğin artık garanti edildiğini' söyledi. Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna düzenleyicisinin ajansa 'Zaporijya nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını' söylediğini duyurmuştu. Yerel saat ile 06.20'de yangının söndürüldüğü ve can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

BİR AÇIKLAMA DA ABD'DEN

ABD ise en son bilgilerinin tesiste yüksek radyasyon seviyeleri belirtisi göstermediğinin altını çizdi. ABD enerji sekreteri Jennifer Granholm, reaktörlerin 'sağlam muhafaza yapıları tarafından korunduğunu ve reaktörlerin güvenli bir şekilde kapatıldığını' söyledi.