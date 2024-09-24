Rusya'nın 'Yenilmez' denilen füzesi Satan II, havada patladı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'nın 'Yenilmez' denilen füzesi Satan II, havada patladı

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Rusya'nın 'yenilmez' Satan II füzesinin son denemesi başarısız oldu. 18 bin km menzilli füze, dünyanın en uzun menzillisi. Denemede büyük bir krater oluştu. Rusya, bu füzeyle Avrupa'yı tehdit ediyor, dakikalar içinde vurabileceklerini iddia ediyordu. Başarısızlık, Rusya'nın askeri teknoloji iddialarını zayıflattı ve uluslararası güvenlik dengelerini etkiledi. Uzmanlar, 2022'den beri füzenin sorunlar yaşadığını belirtiyor.

24.09.2024 15:44  Güncelleme: 15:59
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı Satan II adlı kıtalararası balistik füzenin son denemede başarısız olduğu bildirildi. Batı'da "Şeytan" olarak bilinen ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bu füzeler, 18 bin kilometre menziliyle dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olarak kabul ediliyor.

İngiliz The Times gazetesi, uydu verilerine dayanarak, RS-28 Sarmat olarak da bilinen füzenin son denemelerinde başarısız olduğunu rapor etti. Maxar Technologies şirketinin uydu görüntülerinde, deneme yapılan bölgede büyük bir krater oluştuğu gözlemlendi.

Rus yetkililer, bu füzeleri sık sık Batı'yı tehdit etmek için kullanmış, özellikle İngiltere ve Fransa gibi Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerinin şehirlerini dakikalar içinde vurabileceklerini iddia etmişti.

Askeri analistler, 2022'deki başarılı denemeden sonra füzenin bir dizi başarısızlık yaşadığını belirtti. Rusya'nın nükleer gücü konusunda uzman olan Pavel Podvig, tüm göstergelerin Arktik bölgeden Kamçatka'ya fırlatılan füzenin başarısız olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bu gelişme, Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki iddialarına gölge düşürürken, uluslararası güvenlik dengeleri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rusya\'nın \'Yenilmez\' denilen füzesi Satan II, havada patladı

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın 'Yenilmez' denilen füzesi Satan II, havada patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tolga Knight:
    Rusya bunu dümenden patlattı yarın öbür gün herkesin dilinde ise yaramaz füze olarak gecicek ama Rusya herkesin içinden geçicek net. 14 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    en azından var çalışor bu füze 6 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    tek reis putin reis 3 0 Yanıtla
  • Aa:
    bir dünya savaşında 3-4 milyar insan ölür 3 0 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Bu bir plan 1 0 Yanıtla
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