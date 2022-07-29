Rus askeri, esir aldıkları Ukrayna askerinin cinsel organını bıçakla kesti - Son Dakika
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Rus askeri, esir aldıkları Ukrayna askerinin cinsel organını bıçakla kesti

29.07.2022 15:51

Rusya ordusuna mensup bir askerin esir aldıkları Ukraynalı askeri hadım ettikleri anların görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı. Korkunç video Kiev yönetiminin büyük tepkisine neden olurken, araştırmacılar, birçok kullanıcının "yalan" olduğunu öne sürdükleri görüntülerin büyük olasılıkla gerçek olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı işgalde 156. güne girilirken, savaş hattından kan donduran haberler gelmeye devam ediyor.

VİDEO SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Rus askerlerinin Ukraynalı sivillere ve askerlere işkence ettiğine dair görüntülere bir yenisi daha eklenirken, internete düşen bir videoda Rusya ordusuna ait kamuflajlar içindeki bir grubun, Ukraynalı bir askeri hadım ettikleri anlar yer aldı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA YERDE YATAN ASKERE YÖNELİYOR

Kan donduran videoda Rusların elindeki bir bıçakla yerde yatan askere yöneldiği görülüyor. Görüntüdeki askere daha sonra ne olduğu bilinmiyor ancak acil tıbbi müdahale almadan kurtulmasının pek mümkün olmadığı düşünülüyor.

"VİDEO BÜYÜK OLASILIKLA GERÇEK"

Bağımsız araştırma kuruluşu Bellingcat'ten araştırmacı Aric Toler, The Times'a yaptığı açıklamada videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu belirterek, Severodonetsk kentinin alınmasından kısa bir süre sonra Rus askerlerinden bazılarının Rus devlet medyasında görüntülendiğini açıkladı.

KAMUFLAJLAR KİMİ İŞARET EDİYOR?

İnternet kullanıcıları şimdi talihsiz Ukrayna askeri ile ona eziyet eden Rus askerlerinin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Sosyal medyadan bazı kullanıcılar söz konusu kamuflajların Çeçenlere ait olduğunu öne sürerken diğerleri ise askerlerin Rosgvardia biriminden olduğunu iddia etti.

Bu artık savaş filan değil! Ukraynalı bir askerin hadım edildiği görüntüler infial yarattı

UKRAYNALI VEKİL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI: RUSYA BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Korkunç görüntülere Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun görüntüleri yayınlayan ilk resmi isim oldu ve sosyal medya hesabından, "Rus Nazi'ler Ukraynalı askere yaptıklarının bedelini ödemeli. Bu kabusu tamamen durdurmak için ihtiyacımız olan silahları verin. Dünya bunlar olmuyormuş gibi davranamaz" mesajını yayınladı.

YORUMLAR (1)
  • ihsan han: bizim kafasızlar bu goruntulere ragmen hala ruslar da ruslar diyorlar. bu adamlara böyle yapan bir zihniyet neden sen gibi bir ulkeyide aynı şekilde yapmayı düşünmesin. baksanıza fethiye antalya rus kaynıyor.. bugun yarın bir savas cıksa rusyayla antalyada özerklik bile ilan ederler.. hiç bunları düşünen yok. diyeceğim şu butun devletler için rusya tehtit . bizim gibi enayiler de ruslardan para koparmak için natodan bile seve seve cıkarlar.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus askeri, esir aldıkları Ukrayna askerinin cinsel organını bıçakla kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus askeri, esir aldıkları Ukrayna askerinin cinsel organını bıçakla kesti - Son Dakika
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