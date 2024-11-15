Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı

Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı

Rusya, geçen yıl Noel döneminde İngiliz yapımı Storm Shadow füzesiyle vurulan ve 34 denizcinin yaşamını yitirdiği bir savaş gemisi saldırısını 11 ay boyunca gizlemeye çalıştı. Bu bilgi, ölen bir denizcinin annesinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan füze, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım kapsamında verilmişti. Olay, Rusya'nın savaş malzemeleri taşıyan Novocherkassk adlı çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından batırılmasıyla sonuçlandı.

15.11.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, uzun süre gizlediği bir bilgiyi doğrulamak zorunda kaldı. Geçen yıl Noel döneminde İngiliz yapımı Storm Shadow füzesiyle vurulan Rus savaş gemisinde 34 denizcinin öldüğü ortaya çıktı.

Olay, ölen bir denizcinin annesinin sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Anne, 23 yaşındaki oğlu Vsevolod Kurbatov için yaptığı paylaşımda "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Annen olmak bir onur" ifadelerini kullandı. Genç denizci, doğum gününden sadece bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'nın 26 Aralık 2023'te düzenlediği saldırıda, 112 metre uzunluğundaki Novocherkassk adlı Rus çıkarma gemisi batırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında en genci 19 yaşındaki Vlad Yaremenko olmak üzere, 24 yaşındaki Alexander Kolotvinov ve 20 yaşındaki Kirill Korf da bulunuyordu.

Saldırıda kullanılan 2.5 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon TL) değerindeki Storm Shadow füzesi, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım kapsamında verilmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

Batırılan geminin savaş malzemeleri taşıdığı belirtilirken, Putin yönetimi can kaybını 11 ay boyunca gizlemeye çalıştı. Ancak ölen denizcilerin ailelerinin paylaşımları gerçeği ortaya çıkardı.

Bu arada Ukrayna'nın bir sonraki büyük hedefinin, Rusya'nın Kırım'a tek kara bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü olduğu bildiriliyor. Köprü daha önce de Ekim 2022'de bombalı saldırıya uğramıştı.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aa:
    100 milyonluk füze hadi len.ama Rusya bunu bi yere yazmıştır.hano bizimkiler biz vurduk diye hqva attıkları uçaktan sonra kaç askerimizi şehit etti.hatirlayin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.