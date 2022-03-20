Rusya Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Rusya Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı

20.03.2022 11:38
Rusya Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı

Rus ordusu Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan bir okulu vurdu. Okulun sığınak olarak kullanıldığını ve içerisinde 400 kişinin bulunduğunu belirten Mariupol Belediyesi bombardıman sonrası 400 kişinin okulun enkazı altında kaldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 25. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürürken iki tarafın da yaşadığı kayıplar artıyor.

400 KİŞİ SIĞINAK OLARAK KULLANILAN OKULUN ENKAZI ALTINDA KALDI

Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya son olarak, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" ifadeleri kullanıldı.

Rusya sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı

25 GÜNDE EN AZ 847 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-20 Mart tarihleri arasında en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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Son Dakika Dünya Rusya Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Mariupol'de sığınak olarak kullanılan okulu vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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