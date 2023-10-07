İsrail mi Filistin mi? Operasyon devam ederken Rusya tarafını seçti

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattı. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. Bir anda dünya gündemine oturan konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

1967 SINIRLARINA VURGU YAPILDI

Yapılan açıklamada "Moskova yönetimi, 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için müzakerelerden yana tavrını koruyor" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN DA SIK SIK GÜNDEME GETİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı BM Genel Kurulu'nda sık sık bu konuyu gündeme getiriyordu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir?" demişti.