Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılması planlanıyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılması planlanıyor

13.03.2022 22:02

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılmasının planlandığını açıklayarak, görüşmenin videokonferans yoluyla yapılabileceğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor.

4. TUR ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Rus basınına verdiği demeç sırasında bir gazetecinin Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiğine dair sorusuna, "Hayır. Müzakerelerin yarın yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, 4'üncü turun videokonferans yoluyla yapılmasının planlandığını aktardı.

MARİUPOL'DEKİ DURUM MASADA

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych Ukrayna basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiği ifade etmiş, Mariupol'daki durumun özellikle Ukrayna makamlarının odak noktası olduğunu aktarmıştı.

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılması planlanıyor
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılması planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun pazartesi günü yapılması planlanıyor - Son Dakika
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