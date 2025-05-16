Rona Sural, ABD gündemini değerlendirirken Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ve barış görüşmelerinin perde arkasına dikkat çekti. Trump'ın diplomasi adımları ve ABD dış politikasındaki ekonomik hamleler programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Rona Sural, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'nın barış görüşmelerine yeterince önem vermediğini düşündüğünü belirtti. Özellikle Rus heyetinde bakan düzeyinde temsil olmamasının Zelenski tarafından olumsuz karşılandığını vurguladı.
Barış görüşmelerinde iki ülkenin de geri adım atmadığı temel noktanın Kırım olduğunu belirten Sural, bu durumun müzakereleri çıkmaza soktuğunu ifade etti. Hem Rusya'nın ilhakı tanımaması hem de Ukrayna'nın vazgeçmemesi çatışmanın merkezinde yer alıyor.
Rona Sural, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, yakın bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme planladığını söyledi. Bu diplomatik temasın barış için nasıl bir zemin oluşturacağı merak konusu.
Sural, Trump'ın barış çağrılarının Amerikan halkı üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti. Kamuoyunda savaş yorgunluğunun başladığını ifade eden Sural, diplomatik çözümlere olan ilginin arttığını aktardı.
Trump döneminde Suudi Arabistan'la imzalanan 142 milyar dolarlık silah anlaşmasının, ABD tarihindeki en büyük savunma ihracatlarından biri olduğunu belirten Sural, bu anlaşmanın ABD dış politikasında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Programda Türkiye'de tutuklanan Rümeysa Öztürk'ün durumu da gündeme geldi. Sural, olayın ABD medyasında geniş yankı bulduğunu ve insan hakları temelli yayınlarda sıkça yer aldığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Rusya-Ukrayna Görüşmelerinde Kırım Kritik Konu, Trump'ın Diplomatik Hamleleri İlgi Çekiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?